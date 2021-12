Banco Provincia promociona su línea de Microcréditos con fácil acceso

Desde la sucursal local del Banco Provincia, el gerente, Guillermo Recalde destacó el apoyo que la entidad brinda a emprendedores y elogió la decisión de organizar la Semana del Emprendedor en Tres Arroyos. “Es importante que la gente conozca los servicios y productos del sistema financiero, y en ese aspecto el Banco Provincia acompaña a una gran gama de clientes comerciales, microemprendedores para los que tenemos la línea de Microcréditos, y diferentes líneas para todos los sectores productivos”, consideró.

Recalde puso énfasis también en el funcionamiento de Cuenta DNI, una aplicación que ha tenido un impactante desarrollo en la Provincia, y anticipó el lanzamiento de una plataforma denominada Comercios DNI, “para que los comercios puedan ampliar sus alternativas de cobro, no sólo con Cuenta DNI”.

Mario Cabrera, por su parte, informó acerca de la línea de apoyo crediticio a emprendedores, que tiene como requisitos un año de actividad por cuenta propia y no tener antecedentes negativos en el sistema financiero. “No es necesario ser inscripto ni monotributista, teniendo la actividad y pudiendo validarla, se tiene acceso al crédito. Esto es muy importante, aunque no hayan podido formalizarse se pueden acercar al banco y tener un crédito con tasa fija en pesos, con posibilidad de precancelar sin multas, y con 6 a 36 meses para capital de trabajo y 48 para línea de producción”, sostuvo.

