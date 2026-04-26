Bancos: normal atención al público ante el paro en el Banco Central

26 abril, 2026 77

Debido al paro bancario nacional que La Asociación Bancaria ratificó para este lunes, en Tres Arroyos se vería afectada la reposición de dinero en algunos cajeros automáticos, según informaron a LU 24, directivos de La Bancaria Tres Arroyos.

El funcionamiento de las entidades será normal con relación a la atención al público.

Esta decisión sindical responde al rechazo absoluto por el cierre de dependencias estratégicas del BCRA, una política que despertó las alarmas sobre la continuidad de decenas de puestos de trabajo.

Al focalizarse exclusivamente en el área logística y operativa, la paralización de tareas no solo involucra a los empleados directos de la entidad monetaria, sino que impactará de lleno en la distribución de dinero físico a nivel nacional, afectando la cadena de pagos y el abastecimiento de los bancos privados y públicos.

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