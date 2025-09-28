Baquets y Compañía realizó un nuevo paseo

28 septiembre, 2025 0

Se realizó en la jornada de hoy un día de paseo efectuado por la Baquets y compañía con la participación de 20 vehículos saliendo algunos por ruta y otros por tierra hacia la ciudad Gonzales Chaves.

El mismo fue a total beneficio del Taller Protegido Asadis de la vecina ciudad

Se sirvió un almuerzo y además la institución realizó una cantina que no solo permitió recaudar sino también disfrutar de una jornada agradable con anécdotas en especial con las Baquets.

Volver