Barani aseguró que deseaba volver a su cargo como inspectora jefa de Psicología

12 septiembre, 2022 Leido: 224

Vanesa Barani, quien hasta el 31 de agosto se desempeñó como jefa distrital de Educación y presentó su dimisión, aseguró hoy a LU 24 que “seguía añorando volver a mi cargo de inspectora jefe de Psicología; entonces avisé con tiempo como para que se puedan organizar y poner alguien a cargo porque el distrito necesita alguien que lo coordina. A partir de esa fecha queda alguien hasta que se elige la nueva jefatura”.

“Todos me conocen y saben con qué sectores venía y seguí trabajando, y además todas las personas que se sumaron me recibieron muy bien y pudimos llevar a cabo muchos proyectos. Por eso agradezco a quienes pensaron en mí, a Marina mi jefa y a Javier, y a todas las que habían sido mis compañeras y en un momento pasé a ser su autoridad educativa y lo tomaron siempre bien y con sumo respeto. No hay ningún otro motivo para mi renuncia más que lo que expliqué”, concluyó Barani.

