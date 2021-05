Barbagallo: “El 11 de mayo vamos a hacer una movilización bastante importante”

Jesús Barbagallo, dueño de Venecia Viajes y Turismo, habló con LU 24 sobre la movilización que realizaran los autoconvocados del rubro turístico el próximo martes 11 de mayo, para pedir una solución ante la ausencia de trabajo, el continuo pago de impuestos y la ley que les impide utilizar medios de transporte que superen los 13 años de antigüedad.



Barbagallo, dijo que “estamos ahí, en movimiento peleándola, tuvimos varias reuniones hace 8 o 10 meses y no hemos conseguido nada. Nosotros hemos quedado abandonados totalmente, Córdoba se quedó más de 10 días en la ruta y consiguió algo del Gobierno de la provincia, nosotros no queremos dinero, queremos que nos dejen de cobrar todos los impuestos, porque nos cobran todo cuando no trabajamos”.

“Es una vergüenza lo que están haciendo, el 11 vamos a hacer una movilización bastante importante, y no nos vamos a retirar porque la última vez nos pidieron 48 hs. y no pasó nada. Quedamos ahí, ahora estamos a la espera de alguna respuesta”, manifestó.

Además, aclaró que “vamos a cortar rutas y cortar accesos, no somos piqueteros, vamos a dejar que circulen los camioneros y las ambulancias. Nosotros no damos más, no podemos pedir trabajo en este momento porque sabemos que no lo hay, pero acá hay un sector de línea que está haciendo el trabajo que nos corresponde a nosotros”.

“Nos tienen contra la pared todo lo que es línea con subsidios y demás, y nosotros estamos abandonados. A nuestros micros no se le gastaron las cubiertas, no se rompieron, están parados y listos para salir a trabajar”, aseguró.

“Ahora con esta nueva ley no podemos mover, movimos muy poquito en el verano, yo solo hice un viaje. Prácticamente nada, gente con deudas pagando el micro, hay un montón de cosas que realmente son muy tristes pero vamos a pelear con altura, no somos piqueteros”, sentenció.

“Somos autoconvocados, no tenemos gremio ni representantes, somos aproximadamente 380 empresas, de diferentes tamaños. Vamos a pedir que desde el 2020 nos den 15 años y no 13, nosotros tenemos 13 años de vida y se nos mueren las unidades”, finalizó.

