Bárbara Lucero, de Tik Tok a América TV para representar a la ciudad

19 julio, 2021

La tresarroyense Bárbara Lucero participó en forma remota el viernes del programa “Es por ahí”, magazine que se emite por América TV y conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño. “Me sorprendieron el miércoles, una productora llamada Agustina, que seguramente habrá visto algo de lo que yo hago para divertirme y entretener a otras personas que me siguen a través de Tik Tok. Les gustó la buena onda, la energía que uno le pone, y me propusieron arrancar el programa con Sole Fandiño y con Guillermo, un honor para mí y una posibilidad de representar a la ciudad. Iba a ser el jueves, pero se tuvo que posponer para el viernes por el casamiento de (Luis) Novaresio, que no estaba en la grilla del programa”, contó a la radio.

“Si tenemos una herramienta para que una persona sonría y se sienta bien, ahí voy a estar”, sostuvo Bárbara, que había preparado una rutina para enfrentar el fin de semana con buena onda. “Los medios tienen un eje central en el acompañamiento de las personas; muchos están pasando la pandemia solos, otros han perdido a seres queridos, hemos vivido un montón de situaciones, y tanto la radio como la televisión han encarado una tarea loable”, consideró Bárbara.

“Espero poder volver a participar y a visibilizar la ciudad”, concluyó Bárbara, que podría volver a estar presente en el envío televisivo el próximo viernes



