Barón no está habilitado: “siento que hay algo raro”, afirmó su propietario

8 julio, 2022 Leido: 745

Finalmente, este viernes no abrirá sus puertas Barón, local bailable ubicado en la primera cuadra de calle 9 de Julio de nuestra ciudad, y su propietario, Nicolás Dupuy, dijo por LU 24 que siente que “hay algo raro”.

“Hace cuatro meses que vengo postergando habilitar un negocio que fue siempre boliche, me dieron muchísimas vueltas y todavía no pude pasar la inspección de Bomberos de De La Garma”, afirmó.

“He viajado más de 15 veces trayendo informes, gastando mucho dinero, haciendo perder el tiempo a muchos profesionales, invirtiendo mucho en este negocio y no tengo una respuesta solida ni tampoco me dan la carpeta correspondiente a la habilitación, me fueron postergando”, cuestionó.

Dupuy aseguró que “me hicieron hacer más de una vez algunos informes. Estamos muy decepcionados, no se puede trabajar, uno invierte para poner un negocio y dar trabajo. También es una necesidad que la gente de Tres Arroyos tiene porque no hay muchos lugares nocturnos, pero no te dan ganas de invertir ni de nada, es una falta de respeto”.

“Estoy cumpliendo con una exigencia que me parece perfecta a la hora de realizar este tipo de actividad, no la vi mal. Puse toda la disposición para hacer lo que me pidieron. Todos los informes fueron hechos por profesionales que se dedican a esto y teóricamente se equivocaron por lo que hubo que realizarlos de vuelta, tuve que hacer cosas irrisorias que entre colegas nunca escuchamos ni siquiera los mismos profesionales que me atienden a mí. Sentís que hay algo raro”, expresó.

“Con estas perspectivas no se puede pensar en fiestas de fin de año porque somos empresarios que no nos banca nadie e invertimos para tratar de generar trabajo y hoy en día no tenés la certeza de nada”, lamentó.

“Hace mucho tiempo que estoy alquilando, hay cuestiones que te superan y uno no las tiene contempladas, no piensa que van a tardar tanto tiempo en habilitar y más siendo que retomo la actividad que siempre tuvo el local, no es que agarré una verdulería y la transformé en boliche”, sostuvo.

Asimismo, dijo que “pidieron anexos que nunca se solicitaron. Hasta me han bochado un informe por estar escrito con lapicera negra, el gasista matriculado siempre lo hace así, y para ellos fue motivo de rechazo. Es una vergüenza que tengamos que depender de una inspección que sea de De La Garma, que un empresario tenga que viajar muchísimas veces y le hagan perder tanto tiempo. Tres Arroyos tendría que tener su propio ente de inspección”.

“Estoy desde las 8 de la mañana en De La Garma esperando la carpeta que teóricamente iba a estar a primera hora. No soy un improvisado y elijo el día para venir, estoy a disposición de ellos. Muchas veces anuncié que iba a abrir y siempre por un altercado no se puede, estoy con esta situación hace cuatro meses y medio”, manifestó.

“No estoy en contra de hacer las cosas bien y cumplir con todo lo que se necesita, pero no me gusta este manejo. En el local no hice modificaciones sino refacciones para mejorar la seguridad. Tenemos toda la expectativa de poder abrir”, concluyó.

Volver