Barragán: “Desde el Justicialismo estaremos como siempre acompañando a nuestros vecinos” (video)

1 marzo, 2024

“Quiso el destino que sea este día estar hablando en este Concejo a 40 años del mismo día en que ingrese al Sindicato de Luz y Fuerza, y seguramente el Dr. Correa y mis padres se sentirían muy orgullosos”, dijo en el inicio de sus palabras el presidente del bloque de Unión Por la Patria, Alejandro Barragán.

“Nos tocará gestionar en un momento muy difícil done el gobierno liberal no cesa de quitar a los trabajadores el acceso a lo más necesario, con uno de los salarios más bajos de Latinoamérica, desatendiendo la salud y educación pública, subiendo los índices como nunca en la historia; instaló el conflicto como forma de gobernar contra todo el ue no comulgue son sus ideas”.

“Siendo cuatro bloques este concejo deberá trabajar en consenso, al no tener ninguno la mayoría, para dar mayor calidad de vida a los vecinos”.

“Le digo a la fuerza de Juntos por el Cambio que forma parte del gobierno de Milei que empiecen a defender la educación pública ya que está siendo en estos momentos tan desprestigiada y desfinanciada”.

A su vez pidió que “dejen de agredir con videos llenos de falsedades, llenos de odio, y entiendan que como consecuencia de la eliminación de los programas sociales comenzaron a cerrar comedores en la ciudad y eso nos tiene muy preocupados”.

Desde el justicialismo estaremos como siempre, acompañando a nuestros vecinos”.

