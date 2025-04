Barragán: El anuncio del Gobernador no nos tomó por sorpresa

8 abril, 2025 0

Luego de los anuncios del gobernador Kicillof de desdoblar las elecciones y su llamado a suspender las PASO, Alejandro Barragán, presidente del PJ local, dijo: “la verdad era algo que se esperaba, luego que el gobierno nacional anunciara el uso de la boleta única, en consecuencia, la determinación del Gobernador estaba dirigida a lo que manifestó”.

Además, reflexionó sobre la realidad local, “será una campaña distinta, pero desde que asumimos la conducción del partido, bregamos por volver a tener un gobierno peronista y lo conseguimos, las agrupaciones con las que estamos en contacto tenemos el mismo pensamiento de seguir con el proyecto de unidad”.

Con respecto a reforzar la presencia legislativa dijo: “todavía no se habló, tenemos una reunión al mes, que será la semana que viene, es muy temprano para dar nombres, pero todo se consensuará.

Una de las patas fundamentales del peronismo fueron los gremios y no me extraña que la CGT tenga aspiraciones de un representante.

Afrontaremos una elección en la cual tenemos que ir todos juntos para sumar concejales”.

Con respecto al Paro Nacional, el dirigente expresó: “estamos en un momento que se hace necesario que se exponga lo mal que la está pasando mucha gente, más allá de lo cambiario, la realidad es cuando no le alcanza para sus gastos normales. La herramienta de los trabajadores es el paro y esperamos que tenga una buena repercusión”.



