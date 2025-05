Barragán: “La ordenanza sobre cambios en Fondo Educativo fue vetada en tiempo y forma”

El presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, Alejandro Barragán opinó sobre la polémica suscitada luego que concejales opositores hicieran distribución de nuevos cargos en la Comisión de Seguimiento y Articulación del Fondo de Financiamiento Educativo, apoyándose en una ordenanza que fue vetada en tiempo y forma por el intendente Garate.

“La ordenanza no tuvo tratamiento legislativo ni pasó por las comisiones, se hizo un tratamiento sobre tablas ante el pedido de la concejal Del Águila; luego la concejal Calvo explica la misma, se somete a votación y se aprueba por mayoría”, dijo.

“El intendente vetó la norma en tiempo y forma, los plazos son los legales, los correctos y hacer lo que hizo el Ejecutivo: la sesión fue el 23 de abril, un día antes del Aniversario de Tres Arroyos, y el Ejecutivo fue notificado antes de los diez días”, agregó.

“Nuestro bloque le hizo una presentación a la Presidenta del Concejo Deliberante porque supuestamente en una reunión extraordinaria sin ningún asidero se nombran las autoridades, en una comisión que no fue convocada por el presidente de esta; todo fue entre gallos y medianoche, no tuvieron en cuenta eso, que es lo que le planteamos a la Presidencia”, sostuvo Barragán.

“Nosotros planteamos la nulidad de esta porque la ordenanza no estaba promulgada. No reconocemos nada de lo resuelto en la reunión ni nada que nos quieran imponer, más allá de eso vamos a regularizar las presentaciones ante los organismos porque se está avasallando al poder Ejecutivo por parte del Legislativo; también nosotros propusimos que venga Graciela (Callegari) para despejar un poco las dudas, pero nos dijeron que ella no pertenecía, y me parece un destrato hacia ella, ya que hubiera sido muy valioso su aporte”, concluyó.

