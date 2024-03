Barragán: “los aumentos en luz son del 100% en mayo y para usuario sin subsidio”

3 marzo, 2024

El gerente comercial de la CELTA, Alejandro Barragán, informó a LU 24 sobre los incrementos en la tarifa eléctrica y dijo que “los aumentos serán del 100% para quienes no tengan subsidios, y llegarían a las facturas en el mes de mayo”.

Aclaró asimismo que “los usuarios que tienen tarifa social y aquellos que sí cuentan con el subsidio no sufrirán aumentos, y los que consuman hasta 400 kilowatts tampoco”.

El aumento que se aplicará en residencial será del 100%, y en los comercios también será la misma cifra, siempre para quienes no tengan subsidios” indicó y agregó: “aquellos que no los tengan pueden seguir anotándose para solicitarlos, eso está vigente, no se ha cortado y pueden hacerlo a través de Internet”

Barragán dijo que “la cooperativa no genera los aumentos, y que las tarifas que se cobran se aplican para los gastos de transporte y generación de energía”.

