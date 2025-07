Barragán y las elecciones: “Debemos mantener la unidad que llevó a ganar la intendencia”

El presidente del Consejo de Partido Justicialista en Tres Arroyos, y concejal de Unión por la Patria, Alejandro Barragán, habló con LU 24 sobre la actualidad política con vistas al cierre de alianzas y de listas para las elecciones del mes de septiembre, y sostuvo que la idea del peronismo “es mantenerse unido como dice la marcha: “Todos unidos triunfaremos”, a la vez que aseguró que la unidad que permitió que llegue Pablo Garate a la intendencia debe mantenerse, con la idea de sumar más concejales al bloque que preside.

Barragán, quien estuvo de licencia durante junio, trazó un panorama sobre lo sucedido en su ausencia, y manifestó: “pasaron muchísimas cosas desde que yo estuve de licencia, en el Concejo me encontré con un nuevo bloque, ahora son cinco los bloques; en el orden nacional, la proscripción a Cristina, luego de que se decidió ser candidata, algo similar a lo que pasó en Brasil y Ecuador, una persecución similar, que reafirma el liderazgo de quien es la presidenta del partido, con el apoyo popular que tuvo luego de conocerse la sentencia de la Corte”.

“Todos unidos triunfaremos”

Sobre el armado de las listas, cuyo plazo vencerá el 19 de este mes, Barragán dijo que “es mucho todavía lo que falta, seguramente las reuniones que hubo en el PJ muestran que queremos hacer una lista de unidad, camino que elegimos para llevar a Pablo Garate a la intendencia, por lo que cumpliremos con lo que dice la marcha “todos unidos triunfaremos”.

Opinó que “hay un reconocimiento hacia la gestión de Pablo en la intendencia, cerca del vecino, ahora ayudando a mucha gente que lo necesita, en medio de esta ola de frío”.

“Cuando es propuesto para un cargo y es electo tiene que hacer un esfuerzo doble, como en el caso mío que tiene otro trabajo, pero cuando uno tiene la convicción, la fortaleza y las ganas, como para conformar una lista, es un honor”.

“Esperamos sumar más concejales”

“En el bloque que componemos nosotros, yo estoy muy contento, hay tres concejales con más experiencia más los otros tres que nos sumamos, trabajamos en conjunto, eso se ve en los resultados y en las ordenanzas que hemos podido sacar, y ahora en esta renovación esperemos que se pueda contar con alguien que tenga experiencia y que pueda hacer las cosas en el día a día, esperamos tener un concejal más, vamos a trabajar para eso”.

Nosotros veíamos una crisis de identidad sobre todo en el bloque de Juntos por el Cambio, que le aprobaron todo lo que dice Milei a nivel nacional, y acá en Tres Arroyos piden que se arreglen las rutas, ahí vemos la crisis de identidad”.

El lenguaje del presidente: “Es extraño que la gente lo avale”

“Es triste el comportamiento del presidente, con insultos, agravios hacia el periodismo, agravia al que no le gusta, y eso es extraño, que la gente lo avale, y estaban contentos con el fallo de YPF de la jueza estadounidense, y no entienden que el desarrollo de Vaca Muerta no hubiera sido posible sin la decisión que tomó el peronismo en su momento, y como pasó también con Aerolíneas e Iberia; lo que pasó con Bahía Blanca, a la que le quitaron los subsidios, pero creo que lejos de la gente no se puede estar, porque termina pronto”.

