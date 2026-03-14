Barragán y las elecciones en el PJ: “Preservamos la unidad que nos llevó a la intendencia”

14 marzo, 2026 0

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El PJ de la provincia de Buenos Aires concretará mañana sus elecciones internas con una lista de unidad que llevará al gobernador Axel Kicillof como Presidente del Partido a nivel bonaerense mientras que habrá disputa en 17 municipios donde no se acordó una nómina común entre el sector del mandatario y el kirchnerismo duro.

Kicillof reemplazará en el máximo cargo del PJ bonaerense al diputado Máximo Kirchner, luego de un proceso de negociaciones entre ambos, en momentos en que el extenso liderazgo de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, comienza a dar muestras de agotamiento de cara a una etapa en la que el presidente Javier Milei buscará su reelección.

En Tres Arroyos, al haber lista única, no se desarrollará formalmente la votación, tal lo determinado por la Junta Electoral, que confirmó la nómina”, afirmó a LU 24 el presidente del Partido, Alejandro Barragán, quien va por su segundo mandato, “preservando la unidad que permitió llegar a la intendencia a Pablo Garate”.

Lo acompaña en la Vicepresidencia Sergio Duchosal y como Secretaria General Bernardita Varese y también se integran a la nómina en diferentes secretarías representantes de la CGT, dirigentes históricos y ex presidentas del PJ, como Norma Gaido y Adriana Guerrero.

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