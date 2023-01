Barrionuevo, ganador: “Es importantísimo para mí”

Gustavo Barrionuevo, el ganador del concurso de pesca del club Oriente Futbol Club, habló con LU 24.



El avezado pescador, quien ha triunfado en otros concursos o ha ocupado destacados lugares en las clasificaciones, dijo que “había sacado alrededor de las once primero un chucho de unos tres kilos, y luego me picó éste-por el que ganó el primer puesto-y gracias a Dios lo pude sacar”.

Definiciones

“Estuve pescando con gente que no conozco, me ayudaron a sacarlo, me había llevado unos cuatrocientos metros de tanza, les agradecí a todos por el apoyo, es gente que tiene sus códigos”.

“Cuando lo ví y me dio un poco de vista lo agarré, tal vez con imprudencia, era de buen porte y pensé que con este vamos a estar muy arriba”.

“Es importantísimo para mí, que haya pasado esto, porque a veces uno quiere bajar los brazos”, dijo el cascallarense que se ubicó en lo más alto del podio en Marisol.

