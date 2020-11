Barrionuevo recordó el encuentro con Maradona en Oriente y Marisol

26 noviembre, 2020 Leido: 57

El payador Luis Barrionuevo recordó a través de LU 24 un encuentro con Diego Armando Maradona en Oriente y Marisol. “Lo conocí en Oriente un domingo, en un agasajo que le hicieron en el Club Quequén, y un amigo me lo presentó y le contó las cosas que yo hacía. Entonces Diego dijo que iba hacer un asado en Marisol y me invitó. Me vestí de gaucho, como es costumbre mía y lleve la guitarra”.



“Había mucha gente, estaban sus amigos y familiares, era una cosa que para mí es inolvidable, y yo no quería sacar la guitarra porque era tanto el barrullo que había porque pensé que me la iban a romper. Tuve la suerte der cantarle, de improvisarle. Se emocionó cunado le improvise porque se le caían las lágrimas y así fue que me pidió la guitarra y me dijo ‘quiero sacarme una foto contigo’, se sacó las fotos, pero las cosas que me dijo con todo cariño y con todo respeto por eso yo lo admiré y te soy sinceró, lloré mucho. Sentí mucho cariño por Diego por semejante ídolo. Lo quiero, lo valoro y lo respeto”, relató.

También aseguró que fue el primer payador que le payó a Maradona: “Fui un iluminado de Dios de poder haber estado con él, de haber compartido el asado. Haber compartido la charla y un montón de cosas”.

Y no faltó el homenaje de despida con una payada: “Las canchas están de duelo y se pinchó la pelota. Digo verdad en esta nota. Lloró, no tengo consuelo. El Diez ya tomó su vuelo. Ya no veremos su juego. Que descanses en paz yo ruego. Diste todo sin engaño. Por más que pasen los años no va a nacer otro Diego”.

“Nadie lo puede creer, hasta parece mentira, el que la pantalla amiga, yo no la quiero no ver, bien se las hago saber que las decimas que escribo, si buscar algún motivo, me parece que no es cierto que Maradona no ha muerto. Está con nosotros y vivo”, cerró.

