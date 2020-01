Barroca, de vacaciones en Tres Arroyos y buscando nuevos horizontes

Lucio Barroca, el joven futbolista tresarroyense surgido en Huracán de nuestra ciudad, se encuentra vacacionando en Tres Arroyos tras haber cerrado el año 2019 jugando para el Real Estelí FC de Nicaragua.

Tras su paso en la B Nacional jugando para Los Andes, Lucio llegó a Costa Rica para vestir la camiseta del Pérez Zeledón a comienzos del año pasado, mientras que luego se concretó su pase a Nicaragua en su club actual por el momento, donde se consagró campeón del Apertura de ese país.



Barroca, en diálogo con LU 24, contó que por el momento su cabeza está en Nicaragua pero no descarta la búsqueda de otro club “tengo contrato con el Real Estelí pero estamos trabajando con mi representante para ver si surge otra oferta, seguramente de algún equipo de Centroamérica”.

Sobre su experiencia en Nicaragua, Barroca dijo que “está siendo una experiencia muy linda, me pude adaptar muy rápido y la gente es muy amable. Es un fútbol muy rápido donde se corre mucho, cuando agarré ritmo me sentí muy bien y terminé jugando bien y muchos minutos”.

Respecto al debut, Barroca explicó que “el primer partido que me tocó jugar era la Copa de la Liga, hacía mucho calor y no corría aire, me costó eso al principio. De todas formas la gente es muy atenta, cumplen con los jugadores, uno se ha acostumbrado a eso y es difícil volver acá”.

El mediocampista ofensivo de 26 años está vacacionando en nuestra ciudad y dijo estar atento a alguna oferta “a un fútbol que tenga más vidriera quizá. Podría haber alguna vuelta a Costa Rica, también hay equipos interesantes en Venezuela, Ecuador o Bolivia”, manifestó.

“Por suerte estoy muy bien, mi carrera va para arriba, físicamente estoy bien y personalmente estoy muy bien, disfrutando de todo lo lindo que me está pasando, conociendo otro fútbol”, sostuvo.

En el cierre de la nota, Barroca aprovechó para mencionar a un futbolista de nuestra ciudad que también se ha destacado mucho como lo es Martín Pérez Guedes, actualmente jugando en India “el venía con ganas de irse hacía rato, por suerte se le pudo dar, es algo muy lindo para el estar en ese país, sin dudas va a estar muy bien”.

