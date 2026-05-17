(audio) El Gran Bonete y la reparación del paso a nivel en la Ruta 228

17 mayo, 2026 0

Mientras la Municipalidad va y viene con las exigencias de Vialidad Nacional para obtener la autorización, convenio mediante, del organismo para reparar la Ruta 228 en un tramo de 200 metros y salvar el desastroso estado del asfalto en ese lugar, la papelería y tramitación torna al hecho como complicado, a pesar que las partes dicen ambas tener voluntad.

Todo empezó el año pasado, cuando desde el gobierno de Garate se toma la determinación de repavimentar 200 metros, con hormigón, donde las vías del ferrocarril convergen con la Ruta 228 en inmediaciones del Hospital.

Se hizo el proyecto, el cálculo de materiales, el detalle minucioso de cómo será la obra, siempre a cargo del Municipio. El tema tiene que transitar la exagerada burocracia.

Lo más cercano de la gestión es una citación del Distrito de Vialidad con asiento en Bahía Blanca a los concejales del bloque de La Libertad Avanza en Tres Arroyos. Los impusieron de la realidad y les entregaron la versión de la última nota que le hicieran llegar a Pablo Garate.

El escrito con copia a las superiores autoridades de Vialidad Nacional tiene fecha 12 de abril pasado y dice:

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de solicitar se formalice el envío de la información actualizada en relación a la autorización para realizar una obra de reacondicionamiento y repavimentación en la Ruta Nacional 228 y su intersección con paso a nivel de vías FFCC presetada por vuestro municipio.

Para dar cumplilmiento a lo solicitado, se requiere el envío de toda documentación técnica complementaria actualizada, relativa a los trabajos a ejecutarse, incluyendo los cómputos métricos, el plazo y el presupuesto oficial.

Es de suma importancia contar con esa información a la mayor brevedad posible, a los fines que este Distrito Jurisdiccional, lleve a cabo la aprobación del proyecto y a continuación se de intervención a la superioridad.

Lo cierto es que gran parte de la documenetación fue elevada y faltarían algunos pequeños detalles que se harían llegar en las próximas horas. Vale tener en cuenta que Vialidad Distrito Bahía Blanca será la primera parte del organismo que hará la evaluación, por lo que se desprende de la nota que luego irá a la dependencia central de Vialidad Nacional en Buenos Aires la qe podría llegar a hacer la aprobación o solicitar otros requisitos.

Se estima por lo tanto que esto no sería inmediato.

Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos se elabora un plan alternativo para desviar el tránsito por la Ruta 228 mietras se ejecute la obra.

La Prensa Nacional, en su momento se ocupó del tema, y mencionó este caso para intentar demostrar que un Municipio debe hacerse cargo de obras que les corresponden a la Nación. Concretamente una publicación del Diario Página 12.

Omar Bartneche, concejal libertario, partícipe del encuentro informativo entre Vialidad Nacional y los ediles de La Libertad Avanza de Tres Arroyos, dijo a LU24 que valoraba plenamente la buena intención del Municipio, descalificó la publicación que culpa al Gobierno Nacional y confió en llegar a buen término (escuchar audio).

En síntesis, parece que todo estaría encaminado, que hay algún detalle que observar, que el trámite sería largo, teniendo en cuenta que si Bahía Blanca lo aprueba, va a Buenos Aires. El Municipio desembolsará 240 millones de pesos con el mayor esfuerzo, porque se sabe de la economía de las Comunas, y aún no hay certeza de quien tiene la última palabra. Tal vez, el Gran Bonete.

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