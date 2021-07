Bases y condiciones para participar del concurso “ConSumo Cuidado”

La Secretaría de Desarrollo Social, específicamente desde el Programa Municipal de Prevención en Adicciones, plantea realizar un trabajo de prevención y promoción del cuidado en relación a los consumos problemáticos con los jóvenes de las escuelas secundarias. Por ello se propone un proyecto en el que el producto final sea una producción audiovisual, literaria, y/o musical que transmita un mensaje de prevención de los consumos problemáticos desde una perspectiva del cuidado y de la reducción de riesgos y daños. Serán destinatarias del concurso todas las Escuelas de Educación Secundaria del partido de Tres Arroyos. Las producciones serán grupales (una por curso/año), y no se admitirán productos que hayan sido realizados individualmente.

En cuanto a las pautas formales, se sugiere que la producción tenga una extensión no mayor a 3 minutos de duración, y que se incluya en ella los nombres de quienes participaron. Cada material presentado va a ser compartido en las redes sociales del Programa para darle difusión al trabajo colaborativo, y porque creemos que la prevención es una tarea, por sobre todo, colectiva.

Los temas a abordar en relación a los consumos problemáticos son variados y su elección va a depender del interés de cada grupo de estudiantes. Alentamos a que se realice una problematización y elaboración de los contenidos y no una mera reproducción de datos estadísticos/científicos, a que puedan participar activamente en la elaboración del conocimiento. Los temas generales pueden ser: consumo de nuevas tecnologías, la alimentación, el juego, las compras, el consumo de sustancias legales e ilegales, entre otros.

Los consumos problemáticos son aquellos que afectan negativamente la salud física y psíquica del sujeto y/o las relaciones sociales. Pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas legales o ilegales, o producidos por ciertas conductas abusivas hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras, etc.

Se recomienda tener como referencia el marco teórico de reducción de riesgos y daños. Con esto se hace mención a una estrategia que propone disminuir los efectos negativos de los consumos problemáticos, y a partir de allí, mejorar la calidad de vida. No se trata de una política que tenga como eje la abstención/prohibición del consumo, sino la importancia de que los sujetos conozcan los riesgos asociados a determinadas prácticas de consumo, como las conductas a asumir para reducir dichos riesgos.

El cierre del concurso se llevara a cabo el viernes 15 de octubre, y la elección del ganador será mediante votación de los integrantes de las distintas instituciones que conforman la mesa de trabajo el día viernes 22 del mismo mes.

Los ganadores percibirán premios económicos: 1er puesto $30.000, 2do puesto $15.000 y 3er puesto $7.500, quedando el 20% del mismo destinado a la escuela.

Para confirmar la participación se solicita enviar un mail a [email protected] con los datos de la escuela y del curso que va a participar, así como de los docentes/equipo que van a colaborar. De este modo va a ser posible realizar un trabajo de acompañamiento del proceso de producción, y también la coordinación de encuentros presenciales/virtuales de capacitación que sean necesarios de acuerdo al conocimiento que posean sobre el tema en cuestión.

Si llegaran a surgir dudas técnicas o teóricas, pueden contar con el recurso humano de nuestro equipo, poniéndose en contacto por las redes sociales del programa (Facebook: Programa Municipal de Prevención en Adicciones, Instagram: @programadeprevencionadicciones) o vía e-mail.

