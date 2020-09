Basilio: “Estamos bien, pero nuestro personal se va sintiendo cansado en tantos meses de trabajo”

La Directora Técnica del Hospital Pirovano, Dra. Ana Basilio, destacó la necesidad de que la comunidad tenga más responsabilidad, cuidado y conciencia social, ante el cansancio que va a ir incrementándose en el personal de salud del distrito. “Estamos bien, pero nuestro personal se va sintiendo cansado en tantos meses de trabajo”, dijo, al tiempo que advirtió “quedan muchos meses por delante para seguir luchando con esta enfermedad”.

“Nos sorprendió esto, porque nos parecía que lo teníamos tan lejano y de pronto estaba al alcance de la puerta. En nuestro sistema de salud estamos organizados y trabajando muy bien. Se está pendiente y todos los días actualizados. Estamos bien, pero nuestro personal se va sintiendo cansado en tantos meses de trabajo. Por eso se pide más conciencia social y que la gente se cuide más, porque nuestro sistema de salud esta agobiado y quedan muchos meses por delante para seguir luchando con esta enfermedad”, advirtió Basilio a LU 24.

Explicó el procedimiento que se aplica ante las situaciones que van surgiendo cuando alguien se comunica y manifiesta tener síntomas compatibles con la enfermedad: “en el momento que se toma contacto vía telefónica o si vienen al hospital, se le harán una serie de preguntas y si concuerdan los síntomas respiratorios de caso sospechoso de Covid, se le informará por donde debe concurrir para ser asistido, es decir por calle Roca y 1° Junta. Allí, el personal médico evaluará si tiene síntomas leves o neumonía que requiera internación. Si es esto último, se implementarán los medios para la internación en Sala Covid o Terapia Intensiva y si son leves, podrá continuar en aislamiento en su domicilio”.

En cuanto a la realización de los hisopados mencionó que una vez que se realizan “quedamos a la espera de los resultados. Al momento de esto, confeccionamos una ficha epidemiológica la cual se carga en un sistema nacional a través del cual, nos hacemos de los resultados. En general los resultados tardan un poco más, porque el trabajo es arduo y no se cargan en el mismo día. Entre las 20 y las 22 horas recibimos telefónicamente los resultados y de acuerdo a la cantidad, hace a veces que se retrase un poco. Nuestras muestras se envían al Hospital Penna y hay localidades que tienen más hisopados que nosotros por eso también se retrasan en enviarlos”.

Informó también que de los 30 casos activos, “tenemos 5 pacientes internados. Cuatro en Sala Covid y uno en terapia intensiva. Si los casos positivos por día fueran muchos más, sobrecargaríamos el sistema de salud. Por eso, un paciente con síntomas leves, puede transcurrir la enfermedad en su domicilio con un seguimiento diario. De hecho, cuando tenemos un caso confirmado en un domicilio, todos sus convivientes pasan no solo a ser contactos estrechos, sino que son estrechos convivientes, pueden estar en el mismo domicilio. Si hay uno solo, se trata de que esté a distancia del resto, use barbijo y si comparten el baño, que lo higienice cada vez que los use, al igual que sus utensilios y ropa se limpie aparte del resto. Estos pueden en cualquier momento manifestar sintomatología. Por eso se tiene contacto diario. Si esto sucede se lo considera positivo, sin ser hisopado. Aún no ha ocurrido esto aquí. La mayoría sucede después del 4 o 5 día”.

Basilio además se refirió a la convocatoria realizada recientemente de médicos generalistas e indicó: “estamos preparándonos porque no sabemos cómo esto puede evolucionar y necesitamos estar atentos a tener médicos si lo casos crecen en forma desmedida, porque esto llevará tiempo y nuestro personal va a necesitar descanso. Esto comenzó temprano y hay gente que no tomó vacaciones y la va a necesitar. Es altamente estresante, Tenemos que pensar que necesitamos médicos que nos reemplacen y necesitamos un médico para Orense también”.

Asimismo, indicó que el Dr. Guerra, se reunió con los responsables de los laboratorios privados, “para poder también llevar un registro y tener un dato epidemiológico más amplio de la localidad, para que nos informen cuantos hisopados se hicieron diariamente y si fueron positivos o negativos esto se suma al informe diario”.

Si alguien da positivo debe ser atendido en el hospital

