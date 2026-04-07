Básquet: 4° Fecha victorias de Costa, Club de Pelota, Huracán y Alumni

7 abril, 2026

Este martes se jugó la cuarta fecha de la Copa Ciudad de Bàsquet de Primera División.

Resultados:

Costa Sud 101 – Argentino 81 

Parciales: 37 – 22, 45 – 36 y 71 – 60 

Goleadores: Tre Baumgardner 30 puntos y Joaquín Onzari 13

Club de Pelota 76 – Quilmes 63

Parciales: 17 – 17, 34 – 31 y 59 – 48

Goleadores: Ivo Farizano 17 puntos y Marcos Fransen 15

Huracán 78 – Huracán de Necochea 75 

Parciales: 23 – 22, 44 – 36 y 66 – 49

Goleadores: Bayúgar 29 y Apreda 22

Alumni 81 – Claromecó 41 

Parciales: 26 – 7, 44 – 22 y 63 – 36

Goleadores: Lucio Haag 28 y Alexis Rodríguez 17 puntos

Posiciones:

Huracán 8

Costa Sud 8

Alumni 7

Huracán de Necochea 6

Argentino 5

Club de Pelota 5

Quilmes 5

Claromecó 4

Proxima fecha 5 ° fecha:

Claromecó – Huracán de Necochea 

Huracán – Club de Pelota 

Quilmes – Costa Sud 

Argentino – Alumni

 

