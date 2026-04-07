Básquet: 4° Fecha victorias de Costa, Club de Pelota, Huracán y Alumni
Este martes se jugó la cuarta fecha de la Copa Ciudad de Bàsquet de Primera División.
Resultados:
Costa Sud 101 – Argentino 81
Parciales: 37 – 22, 45 – 36 y 71 – 60
Goleadores: Tre Baumgardner 30 puntos y Joaquín Onzari 13
Club de Pelota 76 – Quilmes 63
Parciales: 17 – 17, 34 – 31 y 59 – 48
Goleadores: Ivo Farizano 17 puntos y Marcos Fransen 15
Huracán 78 – Huracán de Necochea 75
Parciales: 23 – 22, 44 – 36 y 66 – 49
Goleadores: Bayúgar 29 y Apreda 22
Alumni 81 – Claromecó 41
Parciales: 26 – 7, 44 – 22 y 63 – 36
Goleadores: Lucio Haag 28 y Alexis Rodríguez 17 puntos
Posiciones:
Huracán 8
Costa Sud 8
Alumni 7
Huracán de Necochea 6
Argentino 5
Club de Pelota 5
Quilmes 5
Claromecó 4
Proxima fecha 5 ° fecha:
Claromecó – Huracán de Necochea
Huracán – Club de Pelota
Quilmes – Costa Sud
Argentino – Alumni