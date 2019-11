Básquet adaptado: la nueva disciplina deportiva que llegó para incluir y quedarse

Desde el Sports Club Center, promocionan la puesta en marcha de un notable proyecto que genera grandes expectativas en la ciudad y la región: la práctica de básquet adaptado.

Sobre la propuesta deportiva, Pablo Pastore y Claudia Cantera, convocaron a los interesados a acercarse y conocer más en detalle el proyecto sobre esta práctica inclusiva.

“Esto comienza hace poco más de cuatro años. El proyecto lo acercó Bruno Lezcano y en ese momento tal vez erramos el camino ya que pedimos asistencia en la política de ese momento. Pasó el tiempo éramos un espacio deportivo privado, hoy somos club y tomamos la decisión de llevarlo a cabo. Bruno Lezcano hoy esta como delegad nuestro en la Asociación de Básquet local. Viajamos a Buenos Aires, con la intención de llevarlo a cabo. Allí estuvimos con el entrenador de la Selección Nacional de Básquet Adaptado, charlamos con él y algunos miembros y motivó a que en 15 días, iniciáramos el proyecto y el sábado tuviéramos el segundo entrenamiento”, relató, Pastore.

Claudia por su parte, mencionó que este deporte lo vienen observando hace tiempo en otros lugares, “la propuesta nos encantó y empezamos a investigar más; estar con gente entendida en la disciplina, para no empezar una actividad improvisada”.

“No es el básquet convencional; la familia acompaña; hay charlas después del entrenamiento. El deporte no cambia al convencional; si solo la incorporación de la silla para el traslado y los árbitros deberán capacitarse”, agregó Pastore.

Ambos invitaron a que se acerquen al club ubicado en Calle Sarmiento 740 y así disipar las dudas que tengan al respecto.

Pastore destacó que ya participan 4 chicos “hay otros que estuvieron viendo y ojala se incorporen. El elemento fundamental es la silla de ruedas deportivas, hay dos que tienen y otros dos no. Es notorio el esfuerzo que tienen que hacer para trasladarla. Las obras sociales deben contemplarla y esperemos que las gestionen”.