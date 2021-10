Básquet: Adelantan el partido de la 6ª fecha entre Costa Sud y Club de Pelota

13 octubre, 2021 Leido: 31

Este jueves, a las 21 horas, en el microestadio de la Av. Moreno, se adelantará la 6ª fecha del básquet local de Primera. Los “Oriverdes” están segundos en la tabla, y si ganan, pueden quedar punteros por unas horas. Por su parte, el “celeste” está tercero junto a Quilmes.



El viernes se completará la fecha con los siguientes encuentros: Huracán vs. Sarmiento (Suarez), Alumni vs. Quilmes e Independiente (San Cayetano) vs. Argentino. Quedará libre Blanco y Negro (Suarez).

Posiciones: Argentino 9 (4-1), Costa Sud 8 (3-2), Sarmiento (3-1), Huracán (3-1), Alumni (2-3), Blanco y Negro (2-3) 7, Club de Pelota (2-2) y Quilmes (1-3) 5, Independiente (0-4) 4.

