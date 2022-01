Básquet: Agustín Bayúgar habló de su recuperación

El basquetbolista de Huracán y ganador de la terna de la Fiesta del Deporte, Agustín Bayúgar, Habló con LU 24 sobre la recuperación de su lesión en la muñeca: “Se hace largo, recién va un mes y una semana de la operación y hace una semana me sacaron el yeso y la venda y eso me hizo ver una luz en el túnel, explicó. La operación salió 10 puntos gracias al doctor Zabaljáuregui. Hace una semana estoy con Kinesiología, voy de a poco…las lesiones son un proceso por el cual hay que pasar”, dijo.



“He ido al club para picar la pelota con la derecha para quitar el vicio y es grande la sensación de volver e entrar a la cancha a jugar. Yo había arreglado con un equipo de Rio Colorado para jugar el federal y cuando me lesioné me dijeron que por la fecha de inicio no me podían llevar. Si es frustrante, pero son las cosas de la vida y el básquet”, añadió.

“Lo que pasó ese dia faltando dos minutos no opaca lo hecho en el año por Huracán y por Manuel Locatelli, logro formar el grupo humano, somos amigos todos, comemos asados y estamos bien, es un orgullo que Manolo esté dirigiendo en Tres Arroyos…todos vimos cómo lo homenajearon ayer en Mar del Plata, lo aplaudió todo el estadio de Peñarol”, remarcó.

“Nosotros íbamos ganando la final y perdimos faltando dos minutos, éramos todos chicos jugando contra hombres… promedio de 21 años para abajo. Por suerte este año se mantiene la base se van 3 nomás, Sabino Goizueta, Iraola y Conti. El resto siguen todos”, finalizó.

