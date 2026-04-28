Básquet: Alumni ganó en el incio del Torneo 90° Aniversario

28 abril, 2026 29

Este martes, con la victoria de Alumni 78 – 74 sobre Huracán De Necochea, se puso en marcha el campeonato 90° aniversario de la ATB.

Parciales: Alumni 28 – Huracán 15, 49 – 39 y 66 – 53

Goleadores: en Alumni Lucio Haag con 17 y en Huracán Braian Milobara 23 puntos.

Alumni: Agustín Pedro 14, Tomás Goizueta 11, Kevin Zambrano 9, Marín Kuhlmann 16 y Lucio Haag 17, (FI). Llanos Leonel 0, Mariano Negri 4, Nicolás Muñoz 0, Leandro Fjellerup 0 y Nicolás Montenegro 7. DT Candela Arnaldo.

Huracán de Necochea: Lucas Yaful 8, Braian Milobara 23, Gonzalo Apreda 8, Agustín Apreda 20 y Angel Torres 10, (FI), Alejo Saltape 0, Francisco Rizzo, Rodrigo Cardelli 1, Nicolás Más 4, Alejo Ochoa 0 y Tomás Valdivia 0. DT: Marcelo Salinas.

La fecha sigue este miércoles a partir de las 21:15 con el partido entre Club de Pelota y Costa Sud y se cierra el jueves a partir de 21:15 con Huracán y Argentino y 21:30 Quilmes – Claromecó.

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