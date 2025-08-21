Básquet: Alumni ganó en el inicio de la fecha
Este miércoles, con el triunfo de Alumni frente a Argentino Junior se puso en marcha la tercera fecha de Torneo Clausura de Básquet de Primera División.
Resultado:
Alumni 86 – Argentino Junior 73
Parciales: Alumni 18 – Argentino Junior 23, 41 – 39 y 62 – 56
Goleadores: Luna, Alumni 19 y Gianelli, Argentino 20
La fecha se completa este viernes a partir de las 21:00 con los partidos, Quilmes – Costa Sud y Recreativo Claromecó – Club de Pelota.
Libre: Huracán.
Posiciones:
Huracán 4
Alumni 4
Argentino Junior 4
Club de Pelota 3
Quilmes 3
Recreativo Claromecó 2
Costa Sud 1