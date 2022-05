Básquet: Alumni ganó y es puntero con Costa Sud

Se completó anoche la 2ª fecha del torneo Oficial de Primera División de básquet y hay dos líderes: Costa Sud y Alumni, que vencieron a Club de Pelota y a Monte Basket, respectivamente.





Argentino cayó con Sarmiento

El Bicho perdió en el “Cesar Goizueta” de la calle Derqui ante el Verdirrojo de C. Suárez por 85 a 80. En argentino se destacaron Danzey (28) y Acosta (11). Volvió Moyano y no jugó T. Sandoval. En la visita sobresalieron Ferraro (20), Escur (18) e Ilekis (14).

Los parciales fueron: Argentino 17-Sarmiento 18, 40 -42 y 60 -62. Dirigieron M. García y S. Anta.

Ganó Alumni y es líder

En el “Trianón” rojo de Orense, el local batió a Monte Basket por 82 a 46. En Alumni debutaron Emanuel Hartstock (5) y el tandilense Tracanna (15). Los parciales fueron: Alumni 32 – M. Basket 8, 41 -23 y 66- 38. Dirigieron L. Bianco y P. Ledesma.

Quilmes le ganó el clásico a Huracán

En la Caldera, Quilmes venció al Globo por 83 a 71, en un partido friccionado y mejor jugado por el local desde el perímetro, de la línea de simples (27 de 31) y debajo de los vidrios, con el aporte de Luna (29), Muñoz (24) y Carbonetti (13). En los Cerveceros debutó Baldomiro (Chaves).

En el Globo se destacaron Franco Bayúgar (23), S. Goizueta (16) y Falcone (10). No jugó Otero (todavía lesionado). Los parciales fueron: Quilmes 21 –Huracán 15, 41-34 y 64 -53. Dirigieron R. García y A. Vázquez.

Posiciones: Costa Sud (2-0) y Alumni (2-0) 4, Argentino (1-1) y Sarmiento (1-1) 3, Blanco y Negro (1-0), Quilmes (1-0), Club de Pelota (0-2), Huracán (0-2) y Monte Basket (0-2) 2.

Cabe recordar que el jueves Costa Sud venció a Club de Pelota 93 a 62. Blanco y Negro quedó libre.

Próxima fecha (3°)

Jueves 19 – Club de Pelota vs Argentino

Viernes 20 – Sarmiento (CS) vs Quilmes, Monte Basket vs Costa Sud y Blanco y Negro (CS) vs Alumni.

Libre: Huracán.

