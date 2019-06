Básquet: Alumni y Huracán ganaron y definirán el pase a semifinales

Huracán, que se adjudicó el clásico barrial ante Quilmes por 95 a 90, y Alumni, que superó por 96 a 67 a Sports Club, definirán en la última fecha cuál de los dos pasa a semifinales, instancia que ya tiene clasificados a Argentino, Sarmiento, que se impuso a Club de Pelota por 82 a 70, y Blanco y Negro.

Agustín Bayúgar fue el goleador del Globo, en un partido cambiante y con emoción hasta el final, mientras que Nicolás Muñóz terminó como el máximo anotador del encuentro en el gimnasio de calle Sarratea, con 32.

En el Rojo de Orense, Milobara terminó con 19 unidades, siendo el mayor encestador de su equipo. En tanto, Roumec fue el goleador del juego con 34.

Delgado, con 24, fue el destacado en Sarmiento que ganó en cancha de CPTA, que tuvo a López con 16 tantos.

Posiciones: Argentino y Sarmiento 15 puntos, Blanco y Negro y Alumni 14, Huracán 13, Costa Sud y Club de Pelota 11, Quilmes 10, Monte Basket 9 y Sports Club 8.

Próxima fecha: el lunes, a las 20, Monte Basket vs. Club de Pelota, y a las 20:45 Sports Club-Costa Sud; el miércoles a las 21, Blanco y Negro vs. Quilmes, Alumni vs. Huracán y Sarmiento vs. Argentino.