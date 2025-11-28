Básquet: Alumni y Quilmes semifinalistas del Oficial
Este viernes, Alumni y Quilmes se clasificaron a las semifinales de los Play Off del Torneo oficial de Básquet de Primera División, al vencer a Club de Pelota y Claromecó, respectivamente.
Costa Sud y Argentino Junior jugarán un tercer partido, ya que la serie está 1 – 1.
Resultados: strong>
Club de Pelota 74 – Alumni 79
Parciales: Club de Pelota 24 – Alumni 18,39-34 y 58-65.
Goleadores: Juan López de Club de Pelota 27 y Bautista Besmalinovich de Alumni 39.
Recreativo Claromecó 39- Quilmes 84
Parciales: Recreativo Claromecó 1- Quilmes 23,14-41 y 27-65.
Goleadores: De la Vega de Recreativo Claromecó 14 y San Román de Quilmes 23.
Argentino Junior 67- Costa Sud 75
Parciales: Argentino Junior 18- Costa Sud 10,36-37 y 53-56.
Goleadores: Rodrigo Arenas de Costa Sud 20 y Frapiccini de Argentino Junior 16.