Básquet: Argentina se recuperó y venció a Panamá

3 marzo, 2026 12

Este lunes, en el Estadio de Obras Sanitarias, Argentina derrotó a Panamá en una nueva fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027.

Con la vuelta de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, los dirigidos por Pablo Prigioni se impusieron 101 a 75, en un encuentro donde el combinado albiceleste domino casi todo el partido.

Parciales: 29 – 18, 19 – 23, 23 – 17 y 30 – 17. Y los goleadores fueron: Campazzo 27 puntos y Deck 26.

Finalizada esta doble fecha la Albiceleste terminó como escolta de Uruguay con tres victorias y una derrota, el próximo encuentro será en el mes de Julio contra el combinado Charrúa en su país

