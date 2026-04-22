Básquet: Argentino es el rival de Huracán en la final del Ciudad

22 abril, 2026 0

Este miércoles, en cancha de Costa Sud se disputó la segunda semifinal del Ciudad en Primera División, El Oriverde perdió contra Argentino 85 – 87.

En un partido sumamente atrapante y atractivo el bicho logró imponerse, con el gran aporte de Jeremias Sandoval, Tomás Frapiccini y Juan Morales.

Por el lado de Costa Sud se destacaron Tre Baumgardner, Pablo Rodríguez y Nicolás Lo Fiego.

Costa Sud: Tre Baumgardner III 33, Pablo Rodríguez 14, Francisco Pérez Vázquez 8, Emiliano Acosta 7, Nicolás Lo Fiego 11 (FI), Gastón Rodríguez 3, Gino Lagoggia, Joaquín Escujuri, Kevin Tomalino 2, Gonzalia, Juan Pablo Bottoni 7 y Juanma Rojas. DT: Juan García.

Argentino: Tomás Ambrosius, Ivo Christensen, Agustín Rodríguez 2, Tomás Frapiccini 15, Jeremías Sandoval 28 (FI), Juan Morales 18, Felipe Fernández, Joaquín Onzari 14, Tomás Sandoval 10, Felipe Taraborelli y Pablo D´annunzio. DT: Federico Arías.

El bicho jugará la final contra Huracán este viernes 21:30 en el Polideportivo Municipal Carlos Rivada.

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