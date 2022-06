Básquet: Argentino ganó el duelo de rojos y sigue como líder

11 junio, 2022 Leido: 60

Anoche se jugó la 6ª fecha del torneo oficial del básquet de Primera en nuestra ciudad con el triunfo de argentino sobre Alumni de Orense en el cajón de la calle Derqui por 103 a 72 y sigue como único puntero.

Argentino líder

El Bicho, venció al Rojo de Orense en su cancha de la calle Derqui, 103 a 72 y se mantiene como puntero en el torneo. Su figura de la noche fue Tobías Sandoval (32). También se destacaron Danzey (18) y Frapiccini (17). Por la visita aportaron Novara (20) y Harstock (12). No jugó Khullman. Parciales: argentino 25 –Alumni 18, 47-39 y 88-51. Dirigieron: S.Anta y J. Ballerini.

Ganó Blanco y Negro

En la caldera cervecera el elenco de Suarez batió al local Quilmes por 71 a 65 y es escolta del líder. Se destacaron Maier (24), Rodriguez (14) y Quiroga (11) que reapareció y fue descalificado. Por Quilmes aportaron Carbonetti (20), Muñoz (14) y Fransen (10). Parciales: Quilmes 15 –B Y Negro 19, 36-36, y 45-49. Dirigieron: L.Bianco y M.García .

Huracán goleó a Monte Basket

El globo en el “Mario Perez”, derrotó categóricamente al elenco de Monte Hermoso, por 101 a 32 y ganó su tercer partido consecutivo. En el albo se destacaron F.Bayúgar (21), Falcone(14), Hevia(14) Goizueta (17) y Otero (13) . Por la visita aportaron L.Gonzalez (9) y D. Gonzalez (6). Luna Chima se lesionó y no jugaron Soave, Herradas ni Lizarrrondo. Parciales: Huracán 23- Monte 8, 46-20 y 77-30. Dirigieron: A: Vazquez y S.Ebbens.

Venció Sarmiento

El elenco de Javier Escur, ganó en C.Suárez a Club de Pelota 75 a 67 y provocó la sexta caída consecutiva del celeste. En el local se destacaron Ferraro (15), Verdechia(15) Escur (13) y volvió Krenz (5) . Por el celeste convirtieron Aymonino (21), Farisano (15) y Alvarez (12). Parciales: Sarmiento 13- C de Pelota 23, 29-37 y 53-49. Dirigieron: R.García y J. Murillas.

Libre: Costa Sud.

Posiciones : Argentino (5-1) 11, Blanco y Negro ( 4-1) 9 , Costa Sud ( 3-2) , Alumni (3-2) , Quilmes (3-2), Huracán (3-2) y Sarmiento (3-2) 8, Club de Pelota (0-6) y Monte Basket(0-6) 6 .

Próxima fecha: Costa Sud vs. Argentino, Monte Basket vs. Sarmiento, Blanco y Negro vs. Huracán y Alumni vs. Quilmes. Libre: Club de Pelota .



