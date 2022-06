Básquet: Argentino manda solo en el Oficial

4 junio, 2022 Leido: 127

Argentino logró ayer un triunfazo de visitante en Coronel Suárez al vencer por 87 a 76 a Blanco y Negro y quitarle el invicto. Ahora, el Bicho quedó solo en la punta tras la 5ª fecha del torneo.

En el vencedor se destacaron Danzey (32) y Tobías Sandoval (26). Volvió Patricio Gonzalía. En el elenco suarense aportaron Alasia (19), Gallardo (17) y Maier (16).

Los parciales fueron: Blanco y Negro 25-Argentino 22, 46-39 y 61- 66. Dirigieron Rodrigo García y Álvaro Vázquez.

Ganó Quilmes

El Cervecero batió a Monte Basket como visitante por 92 a 81 en el Polideportivo de la ciudad balnearia con destacada actuación de Carbonetti (24) y Muñoz (23). En los locales se destacó el base Soave (27).

Los parciales fueron: Monte Basket 22- Quilmes 20, 37-44 y 58-72. Dirigieron Jorge Ballerini y Pablo Ledesma.

Posiciones: Argentino (4-1) 9, Costa Sud (3-2) 8, Blanco y Negro (3-1), Alumni (3-1) y Quilmes (3-1) 7, Sarmiento (2-2) y Huracán (2-2) 6, Club de Pelota (0-5) y Monte Basket (0-5) 5.

Próxima fecha (6ª):

Jueves 9: 21 hs, Argentino vs. Alumni.

Viernes 10: 21 hs, Quilmes vs. Blanco y Negro (CS), Huracán vs. Monte Basket y Sarmiento (CS) vs. Club de Pelota.

Libre: Costa Sud.

