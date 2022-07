Básquet: Argentino también está en la final del Apertura

En un partido de trámite agradable, intenso y con gran efectividad, Argentino Junior se metió en la final del torneo Apertura de básquetbol al ganarle a Sarmiento de Coronel Suárez por 81 a 80.

El primer parcial fue para el visitante que con juego rápido y con tiro externo logró sorprender a un Argentino que no encontraba como abrir la cerrada defensa del verdirrojo y tampoco aportaba puntos desde el perímetro.

En el segundo parcial los cambios le dieron aire al local, no aportando soluciones en Sarmiento, al contrario, cuando retornaron los titulares perdieron efectividad, no obstante llegó al final de la primera etapa arriba por tres puntos.

El segundo tiempo fue lo mejor del partido, donde los dos alternaron arriba en el marcador, manteniendo una constante efectividad, a tal punto que se llegó al final con un punto de diferencia a favor del Bicho y con posición de pelota para Sarmiento: Kloster penetró siendo objeto de falta no sancionada por los árbitros.

La figura del encuentro fue el americano Danzey (29), mientras que Carricajo (20) fue el más destacado en el equipo suarense.

La final entre Argentino(1) y Huracán (2) se disputará el viernes 22 de julio en el Polideportivo Municipal.

Argentino: Tobías Sandoval 14, Danzey 29, Moyano 2, Acosta, Diego Gonzalia 5 (fi) P. Gonzalía 9, Domínguez, López, Frapiccini 15, Martínez, Tomás Sandoval 7. Libres: 20 de 29. D.T: Gabriel Colamarino.

Sarmiento: Carricajo 20, Ferraro 15, Escur 9 , Verdechia 5, Kloster 17 (fi) Ger 2 , Ilekis 6, Krenz 1 y López 5. Libres: 19 de 23. D.T.: Javier Escur.

Parciales: Argentino 19 – Sarmiento 28, 39-42 y 65-60.

Árbitros: Rodrigo García, Jorge Ballerini y Pablo Ledesma.

