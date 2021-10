Básquet: Argentino venció a Alumni y es el líder del Oficial

1 octubre, 2021

Este viernes se completó la cuarta fecha del Torneo Oficial de básquet que tiene como líder a Argentino Junior. El Bicho derrotó en el cajón de la calle Derqui a Alumni de Orense por 94 a 70, en un cotejo que logró controlarlo desde el segundo cuarto.

El primer período fue parejo, empezó bien Alumni con Fjellerup (14), Nickel (13) y Kuhlmann, que fue el goleador de la noche con 31 puntos, indetenible en la zona pintada. Los jóvenes Montenegro y Córdoba, con poco goleo. El local con la experiencia y los triples de Pato Gonzalía y Montes supo terminar ganándolo al final 25 a 22.

En el segundo cuarto fue más el Bicho con la velocidad y el contragolpe de Sandoval (13) y el buen trabajo de Calvete (15), metiendo y bajando rebotes. El americano Danzey mostró chispazos de buen básquet, convirtiendo 14 puntos (anotó tres triples). Terminó el primer tiempo 54 a 42 para el local.

En el segundo tiempo apareció Acosta luchando y convirtiendo 12 puntos para Argentino, que tenía velocidad y manejo con Ambroisus, Sandoval y algo de Perticarari. Ganó bien el Bicho por 24 puntos: 94 a 70.

Argentino de 26 libres encestó 20 y Alumni de 23 convirtió 13. Los parciales fueron: Argentino 25 ­– Alumni 22, 54­-42 y 77–52. Dirigieron Sebastian Ebbens y Matías San Román.

En tanto, en Coronel Suárez triunfaron los invictos que tiene el certamen: Sarmiento venció a Costa Sud por 73 a 58 y Huracan derrotó a Blanco y Negro por 75 a 57.

Posiciones: Argentino 7 puntos (3-1), Huracán (3-0), Sarmiento (3-0), Costa Sud (2-2) y Club de Pelota 6 (2-2), Alumni (1-3) y Blanco y Negro (1-3) 5, Quilmes 4 (1-2), Independiente 3 (0-3).

Próxima Fecha (5ª): Quilmes vs. Costa Sud, Argentino vs. Huracán, Alumni vs. Sarmiento e Independiente vs. Blanco y Negro. Libre: Club de Pelota.

