Básquet: Argentino y Club de Pelota triunfaron en la primera fecha de la reclasificación

Ayer por la noche comenzó a jugarse la reclasificación del Clausura de básquet, con vistas a los playoff definitorios del certamen. En el “Griyo” Goizueta, Argentino derrotó a Sports Club por 76 a 64, mientras que en el Juan Carlos Pardo, Club de Pelota dio cuenta de Monte Basket por 93 a 65.

Argentino, sin brillar, dio el primer paso en la serie tras vencer a Sports Club, en un partido que en el comienzo lo tuvo al Bicho como protagonista, con la labor de Joaquín Gonzalía y Masson se despegó de su rival y en el primer tiempo sacó casi 20 puntos de diferencia, pero en el segundo tiempo el ganador se durmió y la visita se acercó en el tanteador, aunque no le alcanzó para hacerle fuerza a un Argentino que no estuvo en su mejor nivel.

En el Bicho se destacó el goleo de Masson con 16 puntos, Saccomano convirtió 21 en el perdedor.

Parciales: Argentino 27 – Sports Club 12, 47 – 28, 61 – 52 y 76 – 64.

Club de Pelota en tanto, no tuvo mayores inconvenientes para derrotar a Monte Basket. Fue 93 a 65, el Celeste de esta manera dejó la serie “match point” y mañana en Monte Hermoso tendrá la posibilidad definitiva de meterse en los playoff.

En el local, el goleador fue Paicil con 22 puntos, mientras que en el conjunto montehermoseño se destacó Véliz con 21 unidades.

Parciales: Club de Pelota 32 – Monte Basket 10, 49 – 25, 66 – 49, 93 – 65.

Se juega la final del “Súper 4”

Esta noche desde las 21 hs en el Román Nouzeilles de Coronel Suárez, Blanco y Negro y Sarmiento le pondrán vida a un nuevo clásico suarense con la disputa de la final del “Súper 4”.

Blanco y Negro, el “1” de la fase regular, le ganó a Alumni de Orense por 89 a 76, mientras que Sarmiento (2), le ganó a Huracán por 89 a 80.