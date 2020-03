Básquet: Argentino y Costa Sud participarán de la Liga Junior

3 marzo, 2020 Leido: 24

30 equipos participarán de la edición número 30 de la Liga Junior de Clubes U19 de básquet, con la presencia de dos instituciones de Tres Arroyos, Argentino Junior y Costa Sud.

El Bicho participará nuevamente en esta importante competencia, la cual ya disputó en el año 2019, mientras que el Oriverde se animará a este torneo luego de su paso por el Provincial de Mayores.

El viernes se dará a conocer el formato del certamen y se realizará el correspondiente sorteo.



La última participación

Argentino fue el último equipo de nuestra ciudad que participó de este torneo en la edición pasada, que seguramente dejó un saldo positivo en cuanto a la experiencia pero también el sabor amargo de no haber podido ganar un partido.

Los resultados fueron (todas derrotas): (58 – 100 y 46 – 85) vs. Estudiantes de Bahía Blanca, (76 – 81 y 47 – 81) vs. Kimberley de Mar del Plata, (71 – 99 y 71 – 91) vs. Bahiense del Norte, (68 – 81 y 62 – 83) vs. Estudiantes de Olavarría, (48 – 83 y 66 – 92) vs. Quilmes de Mar del Plata, (68 – 89 y 55 – 83) vs. Peñarol de Mar del Plata.

Los equipos participantes

Zona Norte: Presidente Derqui, Independiente de Zárate, Capital Chica de La Plata, Atenas de La Plata, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Reconquista de La Plata, Universal de La Plata, Defensores de Belgrano Villa Ramallo, Regatas de San Nicolás, Belgrano de San Nicolás, Somisa de San Nicolás, Argentino de Pergamino, Gimnasia y Esgrima de Pergamino, Ciclista de Junín, Colon de Chivilcoy y Ciudad de Saladillo.

Zona Sur: Kimberley de Mar del Plata, I.A.E de Mar del Plata, Peñarol de Mar del Plata, Sporting de Mar del Plata, Unión de Mar del Plata, Quilmes de Mar del Plata, Estudiantes de Olavarría, Racing de Olavarría, Costa Sud de Tres Arroyos, Argentino de Tres Arroyos, Villa Mitre de Bahía Blanca, Leandro N. Alem de Bahía Blanca y Centro Basko de Necochea.

Volver