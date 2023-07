Básquet: Así se jugarán las semifinales de Primera

1 julio, 2023

La Asociación de Básquet Tresarroyense informó durante el transcurso de este fin de semana que, por decisión de los equipos, las semifinales del torneo se jugarán a un solo partido y no en el gimnasio Polideportivo. El 1º jugará de local vs el 4º y el 2º de local vs el 3º. Si el 1º o el 2º es Blanco y Negro, tendrá que jugar en nuestra ciudad y deberá elegir una cancha para hacerlo.

Volver