Básquet: Claromecó cayó ante Costa Sud en el cierre de la fecha
Este jueves, con el triunfo de Costa Sud sobre Recreativo Claromecó, culminó la cuarta fecha del Torneo Apertura de Básquet de Primera División.
Resultado:
Costa Sud 127 –Recreativo Claromecó 69
Parciales: Costa Sud 32 –Recreativo Claromecó 15,64-36 y 78-54.
Goleadores: Acosta, de Costa Sud 23 puntos, y Bottoni, de Recreativo Claromecó 29.
Libre: Argentino Junior.
Posiciones:
Club de Pelota 7
Quilmes 6
Costa Sud 5
Alumni 5
Huracán 5
Argentino Junior 4
Recreativo Claromecó 3
Próxima fecha, 5ª:
Argentino Junior-Club de Pelota
Alumni- Costa Sud
Recreativo Claromecó-Huracán
Libre: Quilmes.