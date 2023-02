Básquet: Claromecó volvió a jugar en Primera tras 41 años

16 febrero, 2023

El Club Recreativo Claromecó volvió a jugar al básquet de Primera División luego de 41 años y se prepara para afrontar la Copa Ciudad. El entrenador es Nicolás Cirone y “Ricky” Fernández su ayudante. Anoche, venció a Alumni 88 a 84 en el amistoso jugado en el estadio de calle 11 y 24, siendo una gran fiesta para este deporte en la localidad balnearia.

Fernández contó a LU24 cómo fue su vuelta: “Me encontré algo cansado luego de jugar. Yo me fui en el año 2006 de Tres Arroyos, luego jugué en La Plata, la última vez en Primera había sido hace 10 años en Estudiantes y en 2022 jugué Maxi Liga. Ahora vuelvo a Claromecó para ayudar, esa es la prioridad y si tengo que jugar un partido lo haré”.

El destacado base multicampeón con Huracán, remarcó que “la prioridad es ayudar a los chicos que juegan y contenerlos en el gimnasio. Ya tengo 46 años y esa es la realidad. Anoche, la emoción se vio reflejada en la cara de los padres de los chicos que juegan”.

Con respecto a refuerzos, indicó que “vinieron “Nacho” Juárez y Juan López a colaborar, lo que interesa es que sean buenas personas. El trabajo es a largo plazo y vamos a jugar la Copa Ciudad”.

“Cuando me cambie sentí emoción, es lindo volver al vestuario”, reveló “Ricki”.

“Si nos toca enfrentar a Huracán no jugaré, cumplirá mi rol de asistente, nunca podría jugar contra Huracán”, finalizó.

Síntesis

Claromeco (88): López 28, Juárez 35, Herrera 2, Rodríguez, Fuente (fi), Fernández 9, Álvarez 4, Choen 4, Coyette, De La Vega, Cirone 6 y Portillo. DT: Nicolás Cirone.

Alumni (84): Collelo 10, Abrego 13, Kuhlmann 15, Giano 12, Sáez 9 (fi), Carrizo, Llanos 4, Sabando 2, Córdoba 5, Montenegro 2, Torres, Zuazu 2 y De La Vega 10. DT: Sebastián Roppel.

