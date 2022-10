Básquet: Club de Pelota el 1 indiscutido

Este miércoles se disputó la última fecha del Clausura del básquet de Primera. Club de Pelota la ganó a Blanco y Negro de Suárez 72 a 61 y logró el 1 de cara a los Play Offs. El Celeste ganó 11 partidos consecutivos marcando una diferencia notable en el torneo. Costa Sud le ganó el clásico a Huracán, Quilmes batió a Argentino y Sarmiento venció a Alumni.

Club de pelota 72 – Blanco y Negro 61

Ganó el Celeste y se aseguró el 1. Franco Susemhil (16) volvió luego de la suspensión. Paicil (12) también volvió de la lesión. Por los jugadores de Suárez se destacó Quiroga (21). Parciales: Club de Pelota 12-B y Negro 9, 32-22 y 55-33.

Huracán 61-Costa Sud 71

El Oriverde se quedó con el clásico de visitante en el mejor partido del año que jugó el ganador. Por el vencedor se destacó Lofrano (15) y por el Globo Otero (22). No jugó Bayúgar en el Albo, lesión de rodilla y en el Oriverde no estuvo Haag. Parciales: Huracán 6-Costa Sud 8, 17-24 y 44-47.

Quilmes 69-Argentino 65

En la Caldera ganó el local, destacándose Perticarari (20) en el ganador. Por el Bicho se destacó Danzey (35). Parciales: Quilmes 20 – Argentino 18, 37-31 y 55-41.

Sarmiento 94 – Alumni 57

En Suárez el Deportivo batió sin atenuantes al elenco Orensano con destacada actuación de Ferraro (21). Por los visitantes, muy buen partido del marplatense Piriz (28). Parciales: Sarmiento 16-Alumni 17, 37-30 y 67-47.

Posiciones finales: Club de Pelota 19, Blanco y Negro y Quilmes 18,5; Huracán 18; Sarmiento 16,5; Argentino 16; Costa Sud 15; Alumni 12,5.

Así se juegan los Play Off: jueves 20 y viernes 21, Club de Pelota – Alumni, Blanco y Negro – Costa Sud, Quilmes –Argentino y Huracán –Sarmiento.

