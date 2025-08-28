Básquet: Club de Pelota ganó y es el único Puntero
Este miércoles, Club de Pelota derrotó a Alumni para seguir mandando en el Torneo Apertura de Básquet de Primera División.
Resultado:
Club de Pelota 84 – Alumni78
Parciales: Club de Pelota 24 – Alumni 21, 41-41y 64-58.
Goleadores: Susemihil de Club de Pelota 21y en Alumni Besmalinovich 19.
La fecha se cierra este jueves en el Osvaldo Goizueta, con el partido entre Costa Sud y Recreativo Claromecó.
Libre: Argentino Junior
Posiciones:
Club de Pelota 7
Quilmes 6
Alumni 5
Huracán 5
Argentino Junior 4
Costa Sud 3
Recreativo Claromecó 3