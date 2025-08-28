Básquet: Club de Pelota ganó y es el único Puntero

28 agosto, 2025

Este miércoles, Club de Pelota derrotó a Alumni para seguir mandando en el Torneo Apertura de Básquet de Primera División.

Resultado:

Club de Pelota 84 – Alumni78

Parciales: Club de Pelota 24 – Alumni 21, 41-41y 64-58.

Goleadores: Susemihil de Club de Pelota 21y en Alumni Besmalinovich 19.

La fecha se cierra este jueves en el Osvaldo Goizueta,  con el partido entre Costa Sud y Recreativo Claromecó.

Libre: Argentino Junior

Posiciones:

Club de Pelota 7

Quilmes 6

Alumni 5

Huracán 5

Argentino Junior 4

Costa Sud 3

Recreativo Claromecó 3

