Básquet: Club De Pelota recauda fondos para remodelar el piso de la cancha

8 agosto, 2025 0

Club De Pelota empezó con el proyecto para cambiar durante el verano el piso en la cancha de Básquet, para conocer más detalles desde LU 24 dialogamos con su presidenta Lorena Frapiccini dijo “no paramos estamos decidido a hacer crecer al club, hace 10 o 12 días terminamos el techo y estamos orgullosos de haberlo conseguido en 6 meses”.

Por lo que continuaremos, Frapiccini afirmó que “el piso quien esta muy estropeado y comenzamos la venta por metro cuadrado a 70 mil y medio metro 35, como un valor simbólico, es muy difícil afrontar los gastos sin la colaboración de las familias, pensamos agregar el piso de Parqué”.

“Para colaborar pueden pagar en mercado pago con el Alias PISOCPTA, a nombre de Juan Giménez, o acercarse al club en calle Sarmiento 349, necesitaremos mucha colaboración”, aseguró.

“Somos un club con sentido de pertenencia no solo en los jugadores, sino de sus familias y vemos que los chicos están muy cómodos compitiendo con la camiseta del Celeste, sabemos que vienen de Claromecó y San Cayetano, además en femenino se incorporó una jugadora de La Pampa quien viene todos los días a entrenar y jugar”, expresó.

“Las chicas del Sub-15 juegan el finde del 23 para entrar entre las 8 mejores del país”, concluyó.

Volver