Basquet: Club de Pelota venció a Argentino por la 3° fecha del campeonato

15 mayo, 2026 0

Este jueves con el triunfo de Club de Pelota sobre Argentino se puso en marcha la tercera fecha del Torneo 90° Aniversario de la ATB de Básquet de Primera División.

Resultado:

Club de Pelota 78 – Argentino 67

Parciales: Club de Pelota 20 -Argentino 30,31-41 y 56-52.

Goleadores: Julio Álvarez Club de Pelota 24 y Jeremias Sandoval de Argentino 21.

Club de Pelota: Franco Susemihl 17, Gabriel López de Ipiña, Martín Bottoni 4, Jeremías Rodríguez 12 e Ignacio Marinangelli, (FI), Matías Baumgartner, Martín Arrupe 3, Julio Álvarez 24, Jeremías Perrone 5, Ivo Frizano, Héctor Dumontet 7 y Mariano Franssen6. DT: Martín Cuesta.

Argentino: Juan Morales 3, Agustín Rodríguez, Tomás Frapiccini 12, Joaquín Onzari 4 y Jeronimo Barrionuevo 18 (FI), Tomás Ambrosius 4, Giuliano D´angelo, Tomás Sandoval 4, Felipe Taraborelli, Pablo D´anunzio, Federcio Muñoz 1 y Jeremías Sandoval 21. DT: Federico Arías.

La fecha sigue este viernes con los partidos

Huracán – Claromecó

Huracán de Necochea Quilmes

Y se cierra el domingo con

Costa Sud-Alumni

Volver