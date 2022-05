Básquet: Club de Pelota y Argentino adelantan la 3ª fecha del Oficial

19 mayo, 2022 Leido: 62

Esta noche, desde las 21, en el Cilindro de la calle Sarmiento, Club de Pelota y Argentino se enfrentan en el inicio de la 3ª fecha del torneo Oficial. El Celeste viene de caer en sus dos presentaciones y el Bicho, que busca la punta, ganó uno y perdió otro.

La fecha se completará mañana, a partir de las 21, con los encuentros: Sarmiento (CS) vs. Quilmes, Monte Basket vs. Costa Sud y Blanco y Negro (CS) vs. Alumni.

Posiciones: Alumni (2-0) y Costa Sud (2-0) 4, Argentino (1-1) y Sarmiento (1-1) 3, Blanco y Negro (1-0), Quilmes (1-0), Club de Pelota (0-2), Monte Basket (0-2) y Huracán (0-2) 2.

