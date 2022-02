Básquet: Comienza el Seven de verano

31 enero, 2022 Leido: 89

Este martes, a las 21 horas dará comienzo el 5º Seven de Verano de Básquet “Centenario de Club de pelota”, que organiza Club de Pelota. En el mismo, habrá 6 equipos de varones y 3 de damas. La entrada es libre y gratuita, se deberá presentar el Pase Sanitario (jugadores y público). Se contará con servicio de cantina.



1ª fecha

Martes 1, 21 horas: Filial River vs Cereales AG y a las 22:30 hs. Tigres del Norte vs Cuidados Intensivos.

Miércoles 2, 21 horas: Las Crujientes vs. Necesitamos nombre? (femenino) y a las 22:30 horas: Balisife vs 3 Empanadas.

Jueves 3: (adelantos de la fecha 2), 21 horas: Cuidados Intensivos vs Filial River y a las 22:30 horas jugará 3 Empanadas vs Cereales AG.

Tigres del Norte son los últimos Bicampeones (19/20).

