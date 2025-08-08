Básquet: Comienza el Zonal U-15, en cancha de Costa Sud

8 agosto, 2025

Esta tarde, se pone en marcha el Zonal U15 masculino que se juega en nuestra Ciudad y es organizado por la Asociación Tresarroyense de Básquetbol, en el que participan BASO (Coronel Suarez y región), Tandil, Olavarría, Necochea y el Combinado local.

El evento se jugará entre el Viernes y Domingo en el Microestadio “Osvaldo Goizueta” de Costa Sud, el ganador clasificará al Provincial de la Categoría que se desarrollará en Mar del Plata, en la primera jornada e inaugurando el Torneo se enfrentan a partir de las 17:30hs. Olavarría vs. Necochea con el arbitraje de José Murillas (Tres Arroyos) y Joaquín Binsou (Bahía Blanca) y cerrando la 1º fecha debuta el local a partir de las 19:30hs. Tres Arroyos vs. BASO con el control de Juan Rincón (Olavarría) y Tobías Bernárdez (Necochea) quedando libre Tandil.

Las entradas por jornada tendrán un valor de $ 5.000.- y los jugadores/as y entrenadores de Tres Arroyos $ 1.000.-, habrá servicio de cantina y también los partidos serán transmitidos vía Streaming por la plataforma passline con cargo y los mismos serán realizados por la productora Un Camino Hasta vos.

Plantel:

  1. Giuliano D’angelo
  2. Gaspar Noordermeer Guzmán
  3. Rodrigo Doufur
  4. Bautista Moya
  5. Gino La Loggia
  6. Felipe Roque García
  7. Siro Schwab Acuña
  8. Nicolás Presa
  9. Valentín López
  10. Pedro Gallo
  11. Santiago Macedo
  12. Octavio Mateo

ENTRENADOR PRINCIPAL: Raúl Bianco

AYUDANTE 1: Osvaldo Frapiccini

AYUDANTE 2: Lucero Armesto

KINESIOLOGO: Alan Mortensen

UTILERO: Juan Correa

