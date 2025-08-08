Básquet: Comienza el Zonal U-15, en cancha de Costa Sud
Esta tarde, se pone en marcha el Zonal U15 masculino que se juega en nuestra Ciudad y es organizado por la Asociación Tresarroyense de Básquetbol, en el que participan BASO (Coronel Suarez y región), Tandil, Olavarría, Necochea y el Combinado local.
El evento se jugará entre el Viernes y Domingo en el Microestadio “Osvaldo Goizueta” de Costa Sud, el ganador clasificará al Provincial de la Categoría que se desarrollará en Mar del Plata, en la primera jornada e inaugurando el Torneo se enfrentan a partir de las 17:30hs. Olavarría vs. Necochea con el arbitraje de José Murillas (Tres Arroyos) y Joaquín Binsou (Bahía Blanca) y cerrando la 1º fecha debuta el local a partir de las 19:30hs. Tres Arroyos vs. BASO con el control de Juan Rincón (Olavarría) y Tobías Bernárdez (Necochea) quedando libre Tandil.
Las entradas por jornada tendrán un valor de $ 5.000.- y los jugadores/as y entrenadores de Tres Arroyos $ 1.000.-, habrá servicio de cantina y también los partidos serán transmitidos vía Streaming por la plataforma passline con cargo y los mismos serán realizados por la productora Un Camino Hasta vos.
Plantel:
- Giuliano D’angelo
- Gaspar Noordermeer Guzmán
- Rodrigo Doufur
- Bautista Moya
- Gino La Loggia
- Felipe Roque García
- Siro Schwab Acuña
- Nicolás Presa
- Valentín López
- Pedro Gallo
- Santiago Macedo
- Octavio Mateo
ENTRENADOR PRINCIPAL: Raúl Bianco
AYUDANTE 1: Osvaldo Frapiccini
AYUDANTE 2: Lucero Armesto
KINESIOLOGO: Alan Mortensen
UTILERO: Juan Correa