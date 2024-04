Básquet: comunicado de la ATB en la previa de la final de la Copa Ciudad

25 abril, 2024

Se reunió la mesa directiva de la Asociación Tresarroyense de Básquet en su sede social con vistas a las finales del Torneo Aniversario Ciudad de Tres Arroyos y le comunicó a los presentes los puntos que considera indispensables para el normal desarrollo de los encuentros en el Polideportivo Municipal. Cabe recordar que en Primera División se enfrentarán Huracán y Alumni este viernes desde las 21:30. El resto de las categorías masculinas y femeninas se disputarán entre sábado y domingo.

1) Queda prohibido el ingreso de bombos, elementos de percusión, viento, vuvuzelas, etc.

2) Se podrán ingresar banderas, pero sin mástiles, palos, astas, etc.

3) Queda prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas y todo tipo de sustancias.

4) La parcialidad y simpatizantes de Huracán ingresarán por la puerta 2 de La Rioja 100, próxima al estacionamiento, y Alumni (O) por la puerta 1. Habrá seguridad privada.

5) Valor de las entradas para las finales: Primera $ 2.000. Formativas y Femenino $ 1.500. Los jugadores de todas las instituciones afiliadas tendrán acceso libre solo con el carnet presentado en sus dispositivos móviles, sin excepción.

6) Los delegados de los equipos finalistas se hacen responsables por sus equipos y sus parcialidades en el caso de realizar acciones fuera de reglamento y cuidado de las instalaciones.

7) La ATB no se hace responsable por faltantes de todo tipo de elementos personales, etc.

8) Se solicita a los presentes colaboración para el normal desenvolvimiento de las finales y se deja constancias que en la cancha sólo estarán los equipos, cuerpos técnicos, árbitros, mesa de control, personal de limpieza, seguridad, periodismo, el resto deberán estar en las tribunas, sin excepción.

Ante el desacuerdo de los finalistas de Primera en cuanto al color de camiseta a usar, se realiza sorteo y Huracán jugará con casaca Blanca y Alumni (O) con indumentaria Roja.

Finalmente comunicaron que las boleterías estarán abiertas una hora antes del comienzo del encuentro entre el equipo de Beitía y Casalino.

