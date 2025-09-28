Básquet: Con el clásico Huracán – Costa Sud se pone en marcha la 9ª Fecha
Este lunes a las 21:00 y con el clásico entre Huracán y Costa Sud, que se va a jugar en el Mario J. Pérez, se pone en marcha la novena fecha del Torneo Clausura Mario Capristo de Básquet de Primera División.
La fecha se cierra este viernes a las 21:00 horas con los siguientes partidos:
El Cervecero en su cancha recibe a Club de Pelota.
Argentino Junior viaja a la Villa Balnearia para enfrentar a Recreativo Claromecó.
Libre: Alumni