Básquet: Con el clásico Huracán – Costa Sud se pone en marcha la 9ª Fecha

28 septiembre, 2025 81

Este lunes a las 21:00 y con el clásico entre Huracán y Costa Sud, que se va a jugar en el Mario J. Pérez, se pone en marcha la novena fecha del Torneo Clausura Mario Capristo de Básquet de Primera División.

La fecha se cierra este viernes a las 21:00 horas con los siguientes partidos:

El Cervecero en su cancha recibe a Club de Pelota.

Argentino Junior viaja a la Villa Balnearia para enfrentar a Recreativo Claromecó.

Libre: Alumni

