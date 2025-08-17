Básquet: con Hollender y Distéfano resurge el básquet en Bahía (audio)

Bahía Blanca vivió a lo largo de cinco partidos la final de la primera fase del torneo local de básquet, entre Olimpo y Napostá, con una concurrencia de unas tres mil personas por encuentro que se dieron cita en el estadio Osvaldo Casanova de Estudiantes, y tras el triunfo de Olimpo, los simpatizantes del aurinegro salieron a festejar por las calles como en los mejores tiempos.

“Fue una fiesta del básquet, luego de los cinco partidos de la primera parte del torneo local entre Napostá y Olimpo, y creo que volver a vivir el resurgimiento de la capital del básquet”, expresó el técnico Raúl Bianco consultado por LU 24, y destacó a dos tresarroyenses, que se encuentran jugando en la ciudad sureña: Juan Pedro Hollender que hace varias temporadas, esta es la tercera que en Bahiense del Norte y antes había pasado por Olimpo y por Pueyrredón y está un chico Genaro Distéfano, que fue reclutado el año pasado como cadete por Bahiense y también suele integrar el plantel de Primera”.

“En el caso de Hollender jugó en Tres Arroyos en Huracán, en el 2015, 2017 después se fue a estudiar y empezó en Olimpo y pasó por Pueyrredón, junto a otros chicos como Franco Elichiry, o Agustín Pedro que volvió y ahora está jugando en Huracán”, dijo.

Genaro Distéfano jugó en Club de Pelota y se fue reclutado por Bahiense del Norte y este año se ha cambiado en algunos partidos de Primera”, expresó.

