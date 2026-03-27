Básquet Copa Ciudad: Ganaron Costa Sud, Huracán de Necochea y Alumni, en el cierre de la segunda fecha
Por, la Segunda de la Copa Ciudad de Básquet en Primera División, terminó con tres partidos, en Costa Sud, con el debut del americano Tre Baumgardner III, Costa Sud venció al Recreativo Claromecó, por su parte Huracán de Necochea le gano a Argentino Junior y en cancha de Club de Pelota, Alumni derrotó al Celeste.
Costa Sud – Claromecó
Parciales: 32 – 14, 54 – 28, 83 – 50 y 102 – 73.
En su debut Baumgardner se destacó lideraron al Oriverde para ganar ampliamente el partido.
Argentino Junior – Huracán de Necochea
Parciales: 22 – 32, 44 – 54, 66 – 75 y 91 – 93
Goleadores: Tomás Frapiccini 36 puntos y Agustín Apreda 31 puntos
Club de Pelota – Alumni
Parciales: 17 – 13, 38 – 33, 55 – 57 y 71 – 75
Goleadores: club de pelota Sushemil 19 y en Alumni Goizueta 25